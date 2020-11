Impfstraßen und mobile Impfteams für Salzburg im Gespräch

Ab Jänner 2021 soll eine Coronaimpfung zur Verfügung stehen, auch in Salzburg. Die SPÖ verlangt von der Landesregierung einen raschen Fahrplan, damit ab Zulassung des Impfstoffs so schnell wie möglich und so viele Salzburger wie möglich geimpft werden könnten. SPÖ-Chef David Egger will wissen, wie die Impfstrategie des Landes aussehe, ob zusätzlich Impfzentren geplant seien und wie viele Impfdosen das Bundesland vorbestellt habe bzw. wie lange es dauern werde, bis diese angeliefert und verwendet werden könnten. Die Landesregierung müsse besser ...