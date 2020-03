Alle Verwaltungsaufgaben in den 36 Kindergärten sollen künftig per Tablet oder Smartphone erledigt werden können.

In den städtischen Kindergärten in Salzburg hat die Papierwirtschaft ein Ende. Mit dem Programm HOKITA können die Pädagoginnen künftig alle Verwaltungsaufgaben per Tablet oder Smartphone erledigen. Handgeschriebene Anwesenheitslisten und Tabellen gehören der Vergangenheit an. Die städtische EDV-Abteilung arbeitet bereits an ...