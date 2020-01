Die Kirche erreicht mit ihrer Botschaft immer weniger Menschen. Vor allem Junge treten aus, weil sie sich nicht an die Kirche gebunden fühlen.

Am Mittwoch verlautbarten die Diözesen in ganz Österreich die Austrittszahlen. Demnach haben sich in der Erzdiözese Salzburg, zu der auch ein Teil Tirols gehört, 5405 Personen aus der Kirche verabschiedet, das sind um elf Prozent mehr als ein Jahr davor. ...