In diese Projekte fließt knapp die Hälfte des Salzburger Straßenbudgets

Für die Sanierung ramponierter Fahrbahnen stehen im Landesbudget 17 Millionen Euro für das laufende Jahr zur Verfügung. Rund acht Millionen Euro fließen in 14 Kilometer in allen Bezirken.

Risse, Schlaglöcher, Spurrinnen: Das mitunter desolate Straßennetz im Bundesland ist seit Jahren ein Aufreger. Für 2019 gab es eine kräftige Erhöhung des Budgets für Sanierungen: Die Mittel wurden von knapp neun auf 17 Millionen Euro erhöht. Ein erster grober Fahrplan steht, welche Projekte angegangen werden sollen. "Das sind die, wo wir viele Anfragen bekommen haben", heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Den SN liegt eine Liste von zwölf Projekten (siehe Grafik) vor, die in jedem Fall im laufenden Jahr abgewickelt werden sollen: Von den zur Verfügung stehenden 17 Millionen Euro sollen knapp acht Millionen in diese Vorhaben fließen. Darunter befinden sich etwa die Sanierungen der Katschberg Straße (B99) auf der Südrampe nach Obertauern auf einer Länge von 3,5 Kilometern, der St. Kolomaner Landesstraße (L210) auf zwei Kilometern Länge und eines 1,9 Kilometer langen Abschnitts der Gasteiner Straße (B167) in Dorfgastein.