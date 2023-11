In Großarl mischt eine dritte Kraft mit: FPÖ gründet Ortsgruppe

ÖVP und SPÖ sind bisher die zwei Konkurrenten in der Großarler Gemeindepolitik, früher waren auch Namens- und Heimatlisten stark. Jetzt wollen die Freiheitlichen in die Gemeindepolitik einsteigen.

In Großarl hat sich am Dienstag im Hinblick auf die Gemeindevertretungswahl am 10. März 2024 eine FPÖ-Ortsgruppe gebildet. Das Ziel für das junge Team rund um den einstimmig gewählten Obmann Dominik Aichhorn (27) lautet: "Wir wollen in der kommenden Gemeindevertretung den Großarlern eine starke, freiheitlichen Stimme geben", sagt der 27-jährige Jurist. Die politische Einseitigkeit müsse bewusst aufgebrochen werden. Im Mittelpunkt stehe ein Interessenausgleich zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung.

Die Bürgerinnen und Bürger sollten dabei insgesamt stärker und vielfältiger in der Gemeindevertretung repräsentiert werden.

"Wir wollen den natürlichen Charme unserer Heimat, den Einheimische und Gäste gleichermaßen schätzen, bewahren", so Dominik Aichhorn und sein Stellvertreter Roman Viehhauser.

"Eine Ortsgruppengründung in Großarl stellt eine Premiere dar", freut sich

Landesparteiobfrau Marlene Svazek über eine Erstgründung. In der 3800-Einwohner-Gemeinde habe man auf Anhieb mehr als 20 Mitglieder gewinnen können.