Es ist wie beim Dominospiel: Fällt ein Stein, kommt eine Lawine in Gang. In der Salzburger Verkehrspolitik fiel am Freitag der entscheidende Stein. Das Land investiert massiv in die Öffis und legt sich auf ein großes Maßnahmenpaket fest. Jetzt zeigen SN-Recherchen: Auch in der Stadt sind jene Kräfte im Vormarsch, die nicht länger tatenlos zuschauen wollen, wie Salzburg im Stau versinkt.