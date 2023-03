In Salzburg "gestrandete" Ausländer hoffen auf einen Studienplatz

Der Vorstudienlehrgang soll internationale Studierende auf ein Studium in Salzburg vorbereiten. Doch die Teilnehmerzahl ist auf 50 Plätze begrenzt. Bisher haben diese Plätze ausgereicht, heißt es von der Uni. Nun müsse man eine Lösung für den diesjährigen Ansturm an ausländischen Studieninteressierten finden.

Mohamed Elnaggar und Elmetwalli Ahmed sitzen im Studentenwohnheim in Salzburg-Süd und harren aus. Die Ägypter sind im Februar nach Österreich gereist. Sie hoffen, in Salzburg mit dem Studium beginnen zu können. Doch daraus dürfte nun erst einmal nichts werden - obwohl beide ein vorübergehendes Visum besitzen und als Studierende an der Universität Salzburg zugelassen sind.

Es scheitert an den Plätzen im Vorstudienlehrgang zur Vorbereitung auf den erforderlichen Deutschtest. Der Vorstudienlehrgang gilt als Voraussetzung, um als internationale Studentin oder ...