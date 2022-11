In Salzburg muss bald per Gesetz mehr Grünfläche geschaffen werden

Die Landeshauptstadt soll begrünt werden. Damit das gelingt, werden bald auch kleinere Bauvorhaben per Gesetz zu einem Grünanteil verpflichtet.

Der Tenor der Klimaforscher ist einhellig: Die Anzahl an Hitzetagen mit Werten über 30 Grad wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zur Klimaentwicklung: "Es wird schwierig, die Hitze aus den Städten zu bringen." Urbane, verbaute und dicht besiedelte Gebiete brauchen im Idealfall eine natürliche Frischluftzufuhr, die sich aus Waldgebieten oder Flüssen ergeben könnte. In der Landeshauptstadt wirke sich vor allem der Mönchsberg und Kapuzinerberg positiv aus.

Fakt sei: Es brauche Grünflächen und Wasserflächen, ansonsten werde es an Hitzetagen zunehmend unerträglich. Zu den Grünflächen zählen die Dachbegrünung, die grüne Fassade, Wiesen und Bäume aber auch Schwimmteiche und Biotope.

Diese Grünflächen möchte die Stadt Salzburg bei allen künftigen Bauprojekten und umfassenden Sanierungen ab 2023 per Verordnung vorschreiben. "Im Moment gelingt und das nur bei Großprojekten. Auf kleinere, private Bauprojekte können wir im Punkto Begrünung noch nicht gesetzlich einwirken", sagt Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP).

Präsentiert wurden die Pläne für das Projekt mit dem Namen "Grünflächenzahl" schon im August 2021. Nun steht der Gesetzesentwurf für die Abänderung des Salzburger Bautechnikgesetzes und des Baupolizeigesetzes und soll den Landtag bald zur Abstimmung vorgelegt werden. "Das Land ermöglicht dadurch, dass wir die Grünflächenzahl per Verordnung vorgeben können", sagt Unterkofler.

Doch was steckt hinter der Grünflächenzahl? Bauträger und Planer errechnen die Grünflächenanzahl für das Bauvorhaben. Dieser Zahl gegenüber steht ein Zielwert, der von der Stadt Salzburg vorgegeben wird und sich individuell je nach Bauort errechnet. Jene Gebiete, die von der Wärmebelastung besonders betroffen sind, haben sinngemäß einen höheren Zielwert, was wiederum bedeutet, dass Bauträger und Privatpersonen, die ein Bauvorhaben planen, mehr Grünflächen in die Planung mit einfließen lassen müssen. Viel angerechnete Grünfläche bringt die Neupflanzung von Bäumen. Ein mittelgroßer Laubbaum wird mit 20 Quadratmetern Grünfläche gleichgesetzt, ein großer Laubbaum mit sogar 50 Quadratmeter.

Werde der Zielwert der Bauprojektwerber nicht erreicht, ist eine Überarbeitung notwendig, sagt Unterkofler. "Andernfalls gibt es keine Baugenehmigung." Werden die Grünflächen zwar geplant - aber im Rahmen der Bauarbeiten nicht umgesetzt, gebe es eine Verwaltungsstrafe inklusive Verbesserungsauftrag .

Doch was möchte die Stadt dadurch konkret erwirken? "Es handelt sich um eine Klimawandelanpassungsmaßnahme", betont Unterkofler. Das Stadtklima soll dadurch erhalten werden und nicht durch noch mehr Hitzetage beeinflusst werden. Punktuell könne die zusätzliche Begrünung auch Verbesserungen für das Stadtklima bringen. Weniger versiegelte Flächen hätten auch mehr Versickerung im Falle von großen Niederschlagsmengen zur Folge. Dass die Baukosten durch die verpflichtende Begrünung zusätzlich in die Höhe getrieben werden, glaubt Unterkofler nicht. "Unsere Erhebungen zeigen, dass wenn die Begrünung gleich am Beginn eingeplant wird, betragen die Mehrkosten nur ein bis zwei Prozent."

"Ich halte diese Zahl für sehr gescheit," sagt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Potenzial gäbe es auch für andere Gemeinden. "Jedoch müssen wir die Pässe erstmals in der Stadt Salzburg auf den Boden bringen." Die verpflichtende Begrünung sei ein Puzzlestück um die ökologische Wende herbeizuführen. "Es braucht in der Stadt einen Abkühlungseffekt, der dadurch zum Teil herbeigeführt werden kann", merkt Schwaiger an. Die Entwicklung der Grünflächenzahl sei in Zusammenarbeit mit Universität für Bodenkultur erfolgt und als tiefgründig anzusehen.

Grundsätzlich positiv sieht die Maßnahme auch Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste): "Jedoch werden uns Maßnahmen im Wohnbau alleine nicht weit bringen." Vor allem im öffentlichen Bereich brauche es mehr Grünflächen und auch entlang der Stadtstraßen sei eine Entsiegelung notwendig.

Vize-Bgm. Bernhard Auinger (SPÖ) merkt an: "Es braucht den Grünraum in der Stadt, es braucht aber auch leistbaren Wohnraum, der wohl nur durch Verdichtung möglich ist." Man müsse endlich darüber diskutieren, ob man nicht in die Höhe bauen könne, wenn man den Grünraum nicht verbauen möchte und trotzdem leistbares Wohnen schaffen will.

Wie heiß es in den Stadtteilen von Salzburg bis 2050 und darüber hinaus werden könnte, zeigt eine Studie, die Hitzeinseln in der Stadt Salzburg erhoben hat. Beispielsweise wurden am Salzburger Residenzplatz 10 jährliche Hitzetage (über 30 Grad) im Jahresvergleich von 1981 bis 2010 verzeichnet. In den Jahren 2021 bis 2050 rechnet man schon mit 17 Hitzetagen pro Jahren.