"In Salzburg soll es mehr jüdisches Leben geben" - Kultuspräsident Elie Rosen im Gespräch

Elie Rosen ist der neue Präsident der jüdischen Gemeinde in Salzburg. Nun soll mehr jüdisches Leben einkehren und auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit eine andere werden.

Elie Rosen (51) wurde am Sonntag zum neuen Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Salzburg gewählt. Er folgt Hanna Feingold (74), der Witwe des Holocaust-Überlebenden Marko Feingold, nach. Ein Gespräch über eine kleine jüdische Gemeinde, einen Rabbiner für Salzburg, NS-Straßennamen und eine vermehrte Teilhabe am öffentlichen Leben.

Kehrt nun wieder Leben in die jüdische Gemeinde Salzburg ein? In Salzburg muss das jüdische Angebot intensiviert werden, das war Ende der 80er-Jahre schon der Fall. Wir müssen nun ein Angebot bieten, ...