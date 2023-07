In Salzburger Aufsichtsräten steht das große Sesselrücken noch bevor

Diese Frage stellt sich der schwarz-blauen Landesregierung bei der Besetzung von Aufsichtsräten, in die die Regierungsparteien Vertreterinnen und Vertreter des Landes entsenden dürfen.

Wer kommt? Wer geht? Diese Frage stellt sich der schwarz-blauen Landesregierung bei der Besetzung von Aufsichtsräten, in die die Regierungsparteien Vertreterinnen und Vertreter des Landes entsenden dürfen. Etwa 85 Posten in den Kontrollgremien von Unternehmen mit Landesbeteiligung und in Beiräten ...