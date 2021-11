In Salzburger Gemeindeämtern übernehmen Frauen den Chefposten

In den Gemeinden gibt es immer mehr Amtsleiterinnen. Viele steigen quer ein. Nach Werfenweng ist die Neue sozusagen wie im Flug heimgekehrt.

Es war ein fast fliegender Wechsel von Thessaloniki in den Pongau, vom österreichischen Honorarkonsulat ins Gemeindeamt nach Werfenweng. 20 Jahre hat Gerda Böck-Magos hauptsächlich in Griechenland gelebt. Seit 1. November ist die Werfenerin Amtsleiterin in der Nachbargemeinde.

"Eine sehr schöne Fügung", sagt die Absolventin der Politik- und Kommunikationswissenschaft. Die 47-Jährige war Verwaltungsleiterin des Konsulats und zuvor unter anderem bei der EU-Agentur für Wiederaufbau tätig. Seit August ist sie mit den beiden Kindern wieder in ihrem Heimatland. Ihr griechischer ...