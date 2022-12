In Salzburger Öffis: Kinder, Räder, Hunde fahren ab 1. Jänner ohne Aufpreis mit

Bisher seien diese Zusatzleistungen bei den verschiedenen Varianten des Klimatickets je nach Verkehrsunternehmen unterschiedlich gehandhabt worden. Mit Jahresbeginn werden sie harmonisiert.

Mit Jahresbeginn treten Erleichterungen für die Inhaberinnen und Inhaber der Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr im Bundesland (Klimaticket Salzburg) in Kraft. Dann könnten Kinder, Hunde und Fahrräder ohne Aufpreis mitgenommen werden, teilte das Land mit. Bisher seien diese Zusatzleistungen bei den verschiedenen Varianten des Klimatickets je nach Verkehrsunternehmen unterschiedlich gehandhabt worden.

Beim Senioren-Klimaticket wird ab 65 Jahren die kostenfreie Mitnahme von Kindern unter 15 Jahren mitaufgenommen. Auch beim Klimaticket Student und der Österreich-Variante sei die Kindermitnahme ab 1. Jänner inkludiert. Die kostenlose Fahrradmitnahme wird mit dem Klimaticket Salzburg und dem Klimaticket Österreich in allen Nahverkehrszügen der ÖBB, in Zügen der Steiermarkbahn (Linie 630) sowie in Zügen der Salzburger und Pinzgauer Lokalbahn ermöglicht. Weiter nicht inkludiert ist der Fernverkehr. Auch die kostenfreie Hundemitnahme wird mit dem Klimaticket Salzburg oder Klimaticket Österreich ohne Aufpreis in Bus und Bahn auf den Linien des Salzburger Verkehrsverbunds ermöglicht. Es gilt Beißkorb- und Leinenpflicht.

Das Klimaticket Salzburg wurde am 1. Jänner eingeführt. In verschiedenen Variationen für Seniorinnen und Senioren, unter 26-Jährige und Menschen mit Behinderung wurden bisher knapp 47.000 Karten verkauft.