In Salzburgs Windvorrangzonen wäre Platz für bis zu 64 Windräder

Neben dem Windsfeld hat das Areal rund um den Lehmberg im Flachgau das größte Potenzial. Dort muss das Bundesheer grünes Licht geben. Die Verteidigungsministerin lieferte neue Details zu dem Vorhaben.

Die Radarkuppeln des Bundesheeres sind charakteristisch für den Kolomansberg bei Thalgau. In den kommenden Jahren könnten am nahe gelegenen Lehmberg im Grenzgebiet zu den Gemeinden Henndorf und Neumarkt weitere gut sichtbare Bauwerke entstehen - Windräder. Das Areal ist im neuen Landesentwicklungsprogramm als eine von elf Vorrangzonen vorgesehen, in denen Kraftwerksprojekte leichter umsetzbar sein sollen. Auch um die Energieziele zu erreichen. Bis 2030 sollen sich salzburgweit immerhin 25 Windräder drehen. Dem könnte die Landesregierung mit dem Bau eines Parks am Lehmberg ...