In Schulen soll jeder Tag zum Testtag werden

140 von 3200 Klassen befinden sich in Salzburg aktuell im Distance Learning.

Um die Pandemiesicherheit zu erhöhen, hatten Eltern und Lehrer einen zweiten wöchentlichen PCR-Test gefordert. Den wird es wegen fehlender Laborkapazitäten nicht geben. Aber: Man verhandle mit dem Bund über zwei weitere (freiwillige) Antigentests, sagt Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) . Aktuell werden Schüler zwei Mal pro Woche per Antigentest und einmal per PCR-Test getestet. Mit zwei weiteren Antigen-Testtagen könnte im Idealfall ab kommender Woche jeder Schultag zum Testtag werden. In Salzburg kommen derzeit zwei Drittel aller Schüler in die Schule.