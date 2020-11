In vielen Kindergärten herrscht reger Betrieb

Trotz des Lockdowns sind in vielen Betreuungseinrichtungen die Hälfte der Kinder anwesend - und auch mehr.

Nicht nur in vielen Volksschulen herrscht trotz des Lockdowns relativ reger Betrieb: In Kindergärten ist der Anteil der Anwesenden noch größer als in Schulen. In Hallein zum Beispiel beträgt die "Auslastung" der Kinderbetreuungseinrichtungen knapp über 40 Prozent. Die Spannweite bei den Kindergärten reiche von 71 Prozent (Burgfried) bis 21 Prozent (Bad Dürrnberg). In der Tagesbetreuung Pernerinsel seien es 20 Prozent, ist aus dem Büro von Bgm. Alexander Stan-gassinger (SPÖ) zu erfahren. "Jedes Kind, das Betreuung braucht, wird betreut." Darauf legt ...