In Werfenweng ist schon das nächste Hotel geplant

Nach dem Rücktritt der FPÖ und der Heimatliste steht die nächste Sitzung auf dem Programm - höchstwahrscheinlich nur mit der ÖVP. Das nächste neue Hotelprojekt wird präsentiert.

Hotelprojekte sorgen für Aufregung in Werfenweng. Aus Protest gegen ihrer Meinung nach zu große Hotelbauvorhaben und dauernde Alleingänge von Bgm. Peter Brandauer (ÖVP) traten am 23. April alle Mandatare der Opposition zurück. Nun kommt es am Donnerstag zur nächsten Gemeindevertretungssitzung - und zur Vorstellung eines weiteren Hotelprojekts. Es heißt Steinberg neu.

Dass Ersatzmitglieder der ausgeschiedenen FPÖ- und Heimatliste-Vertreter auftauchen, gilt als sehr unwahrscheinlich. "Bis jetzt haben alle, die ich gefragt habe, verzichtet. Ein paar haben gesagt, sie überlegen ...