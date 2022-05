Die letzten 3,4 Kilometer: Bau der Wasserleitung auf Gaisberg-Spitz beginnt nun doch

Der markante Salzburger Gaisberg erhält eine Wasserleitung und zwar bis hinauf auf den 1267 Meter hohen Gipfelbereich. Bislang mussten Lkw das kostbare Nass auf die Spitze karren. Vor drei Jahren legte die Stadt dieses Projekt noch auf Eis.

Am Montagabend war nahe der Zistelalm der Spatenstich für die Wasserleitung bis hinauf auf den Gaisberg-Spitz geplant. Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner sagte in einer Vorabmeldung des Magistrats: "Den 2,5-Millionen-Euro-Bau übernimmt die gleichnamige Wassergenossenschaft. Vereinbart ist, dass die Stadt 500.000 Euro als Unterstützung für Darlehensrückzahlungen plus 100.000 Euro für drei Wasserentnahmestellen für Wanderer und Radfahrer beisteuern wird. Der formale Beschluss dazu folgt noch. Ich sehe die Errichtung auch als wichtige Investition in den Natur- und Klimaschutz, da wir uns damit ab 2024 eine Menge Lkw-Fahrten zur Füllung von Wassertanks ersparen werden."

Vor drei Jahren machte die Stadt einen Rückzieher

Vor drei Jahren hörte sich Preuner noch völlig anders an. Im Herbst 2019 zog sich die Stadt Salzburg aus einem 2016 zwischen ihr (noch unter Bürgermeister Heinz Schaden/SPÖ) und der Gemeinde Elsbethen (Bürgermeister Franz Tiefenbacher/ÖVP) vereinbarten Wasserleitungsprojekt zurück. Es seien vergabe- und beihilfenrechtliche Bedenken aufgetaucht, sagte Preuner damals.

Die Stadt hätte laut 2016-Vereinbarung einen Beitrag von 1,5 Millionen Euro leisten sollen. Da ist an der Finanzierungsschraube offenbar einiges gedreht worden.

Genossenschaft zahlt 1,3 Millionen

Der Bund wird sich mit 300.000 Euro an dem Vorhaben beteiligen, das Land Salzburg voraussichtlich mit 120.000 Euro in mehreren Tranchen. Die "Wassergenossenschaft Gaisberg Spitz" aus Anrainern mit Obmann Daniell Porsche, den Wirten und anderen stemmt 1,3 Millionen Euro.

3,4 km vom Mitteregg auf Spitze

Angedockt wird an die bestehende Wasserleitung vom Hochbehälter Elsbethen zum Gasthaus Mitteregg. Diese 4,5 km lange Strecke war 2020 begonnen worden und hat gut zwei Millionen Euro gekostet. Nun kommen 3,4 km vom Mitteregg über die Zistelalm bis hinauf auf das Gipfelplateau dazu. Häuser im Einzugsgebiet werden angeschlossen und ein Pumpwerk sowie zwei Zwischenbehälter errichtet.

Gesichertes Wasser für Besucher

Der Gaisberg-Koordinator der Stadt, Florian Kreibich, meint grundsätzlich dazu: "Wir haben Hunderttausende Besucher/-innen pro Jahr auf unserem Hausberg. Da ist es dringend geboten, dass es eine gesicherte Wasserversorgung gibt. Davon profitieren alle. Ich bin sehr froh, dass die jetzige Lösung rechtlich funktioniert, alle gemeinsam an einem Strang ziehen und der Gaisberg damit noch ein Stück attraktiver wird."