Stadt Salzburg plant wieder einmal neue Eishalle: "Geschäft auch für den Sommer"

Die Stadt Salzburg feilt am Ausbau ihrer Infrastrukturen: So soll es in den kommenden Jahren Neuerungen bei den Freizeiteinrichtungen geben. Einer der größten Brocken dabei ist - einmal mehr - eine neue Eishalle. Bis Sommer soll eine Grobkostenschätzung vorliegen.

SN/christian sprenger Überdacht, aber nach allen Seiten offen: Die Trainingshalle neben der Eisarena im Salzburger Volksgarten ist Teil des städtischen Infrastrukturprogramms. Im Bild: Ressortchef Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).