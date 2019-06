Initiative Denkmalschutz kritisiert Abbruch der Brandruine Guggenthal

Der Verein zeigt sich besorgt, wie rasch aus "Unglücksfällen", die vielleicht nicht ganz zufällig passieren würden, Vorteile für Immobilienentwicklungen passieren würden.

Wie die SN berichteten ist der Abriss der Brauerei Guggenthal in Koppl nun fix. Denn der Naturschutzbund erhielt keine Parteienstellung - das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde ab.

Bereits im November hatte das Bundesdenkmalamt den Schutz für das Gebäude aufgehoben. Im Juni 2018 war es hier zu einem Brand gekommen. Das Feuer wurde gelegt, zu diesem Schluss kamen Brandermittler.

Die Initiative Denkmalschutz kritisiert den Abbruch nun. "Viel zu leicht dürfen nach Unglücksfällen historische Gebäude in Österreich abgerissen werden. Ob Wasserschäden im Winter oder Brände im Sommer, die Ursachen für schwere Schäden an denkmalgeschützten Objekten können vielfältig sein. Mit großer Sorge beobachtet unser Verein seit langem, wie rasch aus solchen Unglücksfällen Vorteile für Immobilienentwicklungen gezogen werden können", sagen Markus Landerer und Claus Süss. Brandstiftung sei zwar wenige Wochen nach dem Feuer in dem alten Brauereigebäude bestätigt worden. "Doch ohne Ausforschung der Schuldigen kann das Bundesdenkmalamt keinen Wiederaufbau erzwingen." Es müsse daher ein Ende eines solchen "Anreizsystems für Unglücksfälle" geben. Denn egal ob diese Unglücke zufällig, fahrlässig oder absichtlich geschehen würden, dürften sich daraus keine Vorteile ziehen lassen. "Ein Wiederaufbau in gleicher Form, egal wie viel historische Bausubstanz zerstört wurde, wäre wohl die effektivste Präventionsmaßnahme. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine solche Maßnahme in Hinkunft viele Unglücksfälle verhindert", heißt es von der Initiative Denkmalschutz.

Quelle: SN