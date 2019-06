Initiative Denkmalschutz kritisiert Abbruch der Brandruine Guggenthal scharf

Der Verein zeigt sich besorgt, wie rasch aus "Unglücksfällen", die vielleicht nicht ganz zufällig passieren würden, Vorteile für Immobilienentwicklungen passieren würden.

Wie die SN berichteten, ist der Abriss der Brauerei Guggenthal in Koppl nun fix. Denn der Naturschutzbund erhielt keine Parteienstellung - das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde ab.

Bereits im November hatte das Bundesdenkmalamt den Schutz für das Gebäude aufgehoben. Im Juni 2018 war es hier zu einem Brand gekommen. Das Feuer wurde gelegt, zu diesem Schluss kamen Brandermittler.

Die Initiative Denkmalschutz kritisiert den Abbruch nun. "Viel zu leicht dürfen nach Unglücksfällen historische Gebäude in Österreich abgerissen werden. Ob Wasserschäden im Winter oder Brände im Sommer, die Ursachen für schwere Schäden an denkmalgeschützten Objekten können vielfältig sein. Mit großer Sorge beobachtet unser Verein seit langem, wie rasch aus solchen Unglücksfällen Vorteile für Immobilienentwicklungen gezogen werden können", sagen Markus Landerer und Claus Süss. Brandstiftung sei zwar wenige Wochen nach dem Feuer in dem alten Brauereigebäude bestätigt worden. "Doch ohne Ausforschung der Schuldigen kann das Bundesdenkmalamt keinen Wiederaufbau erzwingen." Es müsse daher ein Ende eines solchen "Anreizsystems für Unglücksfälle" geben. Denn egal ob diese Unglücke zufällig, fahrlässig oder absichtlich geschehen würden, dürften sich daraus keine Vorteile ziehen lassen. "Ein Wiederaufbau in gleicher Form, egal wie viel historische Bausubstanz zerstört wurde, wäre wohl die effektivste Präventionsmaßnahme. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine solche Maßnahme in Hinkunft viele Unglücksfälle verhindert", heißt es von der Initiative Denkmalschutz.

Naturschutzbund kämpfte gegen den Abriss

Der Salzburger Naturschutzbund hatte mit allen Kräften um den Erhalt des ehemaligen Brauhauses von Guggenthal gekämpft. Die Organisation befasst sich nicht nur mit schutzwürdigen Arten, sondern auch mit Landschaftsschutz bis hin zur Baukultur und Denkmalschutz. Mit dem Abriss gehe das Zentrum des denkmalgeschützten Ensembles verloren, hieß es in der Begründung. Der Naturschutzbund legte ausführlich dar, dass die Brandruinen sehr wohl noch erhalten werden könnten und der Denkmalcharakter des Gebäudes sehr wohl noch bestünde. Beim Bundesverwaltungsgericht wurde aber lediglich festgestellt, dass der Naturschutzbund keine Parteienstellung hatte, inhaltlich wurde die Causa nicht neu bewertet.

Wie die SN berichteten, möchte der Naturschutzbund aber weiterhin für bedrohte Arten auf dem Gelände kämpfen. Auf Gut Guggenthal gebe es gefährdete Amphibien, die europäischen Schutz genössen, sagt Augustin. "Dort lebt etwa die Zauneidechse. Bei der Bebauung muss dafür Sorge getragen werden, dass diesen Tieren nichts passiert. Das werden wir auch den Behörden noch einmal mitteilen."

Eigentümer wollen Wohnungen bauen

Besonders eilig habe man es mit dem Abriss derzeit nicht, sagte Eigentümer-Sprecher Markus Eberharter. Derzeit arbeite man gemeinsam mit der Gemeinde an einem Konzept für die Bebauung. "Ob die Ruine ein paar Wochen kürzer oder länger steht, spielt jetzt keine Rolle." 100 Wohnungen sollen dort entstehen. Einen Investor habe man bereits, sagt Eberharter. Nun müssten die behördlichen Verfahren abgewickelt werden.

Noch immer kein Konzept für Altbestand

Während die Eigentümer bereits die neuen Wohnungen planen, liegt weiterhin kein Konzept für das verbliebene denkmalgeschützte Ceconi-Ensemble auf dem Tisch. Die Villa, der Braugasthof, das Jagdschloss verfallen weiter. Die lang angekündigten Investitionen sind weiter ausständig.

Spekuliert wird mit dem Gut seit Jahrzehnten. 2013 kauften drei Salzburger (rund um Gusswerk-Eigentümer Michael Mayer) das einzigartige historische Ensemble am Fuß des Nocksteins und Gaisbergs - ohne das Professorfeld. Unzählige Besitzerwechsel waren vorangegangen. Keiner setzte ein Sanierungskonzept für die alten Gewölbe um. Viele Pläne wurden öffentlich präsentiert, alle zerplatzten wie Seifenblasen. Dafür wurde das Gut geteilt, das Professorfeld mit Luxus-Zweitwohnsitzen bebaut.

Quelle: SN