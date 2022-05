Initiative will Alternative zum S-Link aufzeigen

Die Proponenten sprechen sich für eine oberirdische Lokalbahnverlängerung aus. Bei der SPÖ hat der Vorschlag bereits Gehör gefunden.

Mit NASA verbindet man einen Weltraumbahnhof und Raketen. Neuerdings steht die Abkürzung auch für "Nahverkehr Salzburg" - es geht folglich nicht um Reisen ins All, sondern vom Umland in die Landeshauptstadt und wieder hinaus. Eine gleichnamige Initiative will am Mittwoch "die Alternative zum unterirdischen S-Link" präsentieren. Hinter NASA stecken die Aktionen Bürger für Bürger und lebenswerter Flachgau, der Naturschutzbund, die Initiative fairkehr und der Verein zur Förderung der Regional-Stadt-Bahn.

"Wir sind der Meinung, dass diese Varianten gegenübergestellt werden ...