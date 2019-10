Integration mit Hightech ist gestartet

Der Neubau und vor allem die Finanzierung der Josef-Rehrl-Schule waren umstritten. Nun ist sie fertig - und begeistert gehörlose und hörende Kinder.

2008 beschloss der Landtag, die Josef-Rehrl-Schule neu zu bauen. Im desolaten Altbau wurden schon bisher gehörlose, hörbeeinträchtigte und hörende Kinder gemeinsam unterrichtet ("umgekehrte Inklusion") - das heißt, dass auch die hörenden Kinder Gebärdensprache lernen. 2012/13 kam der Finanzskandal samt Neuwahlen dazwischen. Im Sommer 2015 übersiedelte die Schule in ein Ausweichquartier. Aber es dauerte bis Mitte 2017, bis tatsächlich die Bagger am Gailenbachweg 3 auffuhren. Umstritten war vor allem die Finanzierung des 13,5-Mill.-Euro-Neubaus mittels PPP ("Public Private Partnership"): Der Grundstückseigentümer Land übergab nach einer zweistufigen Ausschreibung dem einzigen verbliebenen Bieter, der Salzburg Wohnbau, ein Baurecht. Das Land wird den Neubau samt Betriebskosten und Instandhaltung binnen 30 Jahren um knapp 33 Mill. Euro zurückkaufen.

Schuldirektor Stefan Fraundorfer ist glücklich, dass die Schule mit rund 130 Volksschul-, NMS- und PTS-Schülern - davon die Hälfte hörbeeinträchtigt - jetzt in Betrieb ist. Beim Rundgang weist er auf die technischen Besonderheiten des Gebäudes (Pläne: kofler architects) hin: So wurde die Schulbibliothek mit einem neuartigen Video-Aufnahmestudio für den Gebärdenspracheunterricht ausgestattet. Der Boden im Musikraum verwandelt sich durch Körperschallwandler in ein Musikinstrument und vibriert. Im Eingangsbereich gibt es eine interaktive Installation. Und innovative Sportgeräte mit visuellen Features unterstützen die Kommunikation untereinander im Turnsaal.

Apropos Turnsaal: Als die Journalisten eintreffen, wird gerade Ball gespielt - unterbrochen nur durch ein Hupsignal samt Blinklicht, das die Pause ankündigt. Und was sagen Magdalena (9) und ihre Freunde über ihre neue Schule? "Die ist so cool. Es ist alles viel größer, wir haben viel mehr Platz und es ist nicht so stickig."