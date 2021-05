Interesse an alter Diplompflegeausbildung ist groß: Zell startet doppelten Jahrgang

Nur noch bis 2023 können Diplompflegekräfte nach alter Ausbildungsordnung ausgebildet werden. Der große Unterschied: Im alten System kann man ohne Matura für den gehobenen Pflegedienst ausgebildet werden.

Eigentlich ist es ein Auslaufmodell: Nur noch bis zum Jahr 2023 darf das Krankenhaus in Zell am See nach dem alten Ausbildungssystem Lehrgänge für Diplompflegekräfte starten. Ab dann dürfen in Österreich nur noch an Fachhochschulen Pflegekräfte für den gehobenen Pflegedienst ausgebildet werden.

Die Krankenpflegeschule der Salzburger Landeskliniken hat bereits auf das neue Ausbildungssystem umgestellt und bildet nur noch Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten aus.

In Salzburg kann man nur noch am BFI und in Zell am See nach ...