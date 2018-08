"Investition ist beste Garantie für das Krankenhaus Mittersill"

Der Mittersiller Bürgermeister Wolfgang Viertler ist froh, dass Zell am See Rechtsträger der Tauernkliniken bleibt. Das Land setzt die Erneuerung des Mittersiller Spitals wie geplant um.

Überraschend verkündeten das Land und die Gemeinde Zell am See Ende Juli, dass Zell am See Rechtsträger der Tauernkliniken bleibt. Eine Eingliederung der Spitäler Zell am See und Mittersill sowie der Privatklinik Ritzensee in Saalfelden in die Salzburger Landeskliniken (SALK) ist nach fast zwei Jahren Prüfung und Verhandlungen vom Tisch. Der Verbleib ist für Land und Gemeinde günstiger. Dazu gibt es zahlreiche rechtliche Hürden und Widerstände im Haus.