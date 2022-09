Thermengelände in St. Martin: Heiße Debatte um Chaletdorf-Pläne

An eine klassische Therme mit Hotel und Bad glaubt man im Saalachtal nicht mehr. Die Gemeinde steht vor der schwierigen Entscheidung, wie sie mit den neuen Plänen umgehen soll.

Nach der erfolgreichen Bohrung nach Heilwasser im Jahr 2001 sind mehrere Anläufe, in St. Martin einen Thermalbetrieb zu errichten, gescheitert. In den letzten Jahren ist es ruhig geworden um die Thermenpläne. Aber immer noch sprudelt das Heilwasser. Mehrere Hotels in der Nähe nutzen es und holen es sich mit Tankwagen ab. Man kann es sich auch in Flaschen einfüllen. Und es gibt 6,3 Hektar Grund im Bereich des Fußballplatzes, die eine Widmung als Beherbergungsgroßbetrieb haben. Vier Hektar davon gehören der ...