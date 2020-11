Islamisten-Bilder aus 2015: FPÖ fordert Antworten aus dem Innenministerium

In vier Bundesländern haben Razzien gegen Vereine mit Verbindungen zur Muslimbruderschaft und zur Hamas stattgefunden. Die Freiheitlichen sehen auch in Salzburg Handlungsbedarf. Die Polizei verweist darauf, dass die Bilder von mutmaßlichen Islamisten nicht aktuell seien.

60 Hausdurchsuchungen, 70 Beschuldigte: Am 9. November haben in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten Razzien gegen Vereine mit Verbindungen zur Muslimbruderschaft und zur Hamas stattgefunden. Die FPÖ wirft dem Innenministerium in Salzburg Untätigkeit vor. Sie mache sich Sorgen um die Republik, wenn "ein gesamtes Bundesland bei einer Razzia völlig ausgespart wird", hieß es von Landesparteiobfrau Marlene Svazek.

Die Partei bezieht sich auf Bilder, die eine Wiener Gratistageszeitung veröffentlicht hat und von einem Verfassungsschutz-Beamten stammen sollen. Darauf zu sehen ...