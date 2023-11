Israel-Krieg hinterlässt auch in Salzburg deutliche Narben

Heute ist eben diese Synagoge der Gemeindemittelpunkt der jüdischen Community in Salzburg - bestehend aus nur mehr rund 100 Mitgliedern. 250 waren es vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die meisten Jüdinnen und Juden leben heute in der Stadt Salzburg, einzelne Familien auf dem Land. Das Einzugsgebiet erstreckt sich auch auf das Berchtesgadener Land und Kiefersfelden.

Religiöses Leben in Salzburg reger als in Innsbruck

"Die kommen nach Salzburg, weil das religiöse Leben hier reger ist als in Innsbruck", erklärt Elie Rosen, seit Jänner Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde. Der Israelkrieg und der damit einhergehende, wieder aufkeimende Antisemitismus hinterlässt Spuren. Manche empfinden sich als Teil einer Schicksalsgemeinschaft und kommen jetzt erst recht in die Synagoge, "suchen ein Umfeld, wo sie sich nicht erklären müssen", meint Rosen. Andere seien verängstigt und würden fernbleiben. Sie legen typische Schmuckzeichen ab, Ältere erleben "Flashbacks".

Angriffe nicht aus der "althergebrachten Antisemiten-Runde"

Dass sich die Situation für jüdische Gemeinden in Europa nicht bessert, sei schon vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel absehbar gewesen. Auch in Frankreich und den Niederlanden steige die Judenfeindlichkeit seit Jahren - und das komme eindeutig nicht aus der "althergebrachten Antisemiten-Runde", so Rosen.

Vielmehr breche sich der muslimische und israelorientierte Antisemitismus Bahn. In Schweden würden jüdische Gemeinden zerfallen, weil die Leute wieder zurück in die Großstädte ziehen, wo sie sich sicherer fühlten.

Judenfeindlichkeit tritt wieder offener in Erscheinung

"Der Israel-Antisemitismus war immer da, aber jetzt tritt er wieder offener und gewalttätiger zutage. Er fühlt sich freier in seinem Ausdruck - auch in den jüdischen Gemeinden in der Diaspora (außerhalb von Israel)."

Was kann man tun? "Im Grunde nicht viel", sagt Rosen, seit 30 Jahren im Dienst von jüdischen Gemeinden. Man könne keinen Antisemiten in einen Philosemiten umwandeln, sondern müsse sich stärker auf jene (Zuwanderer) konzentrieren, die eine positive Bereitschaft mitbringen.

Gedenkfeier unter verstärkten Sicherheitsauflagen

Die Gedenkfeier findet nun unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Musikgruppe sagte ab, sie sah ihre Sicherheit gefährdet. Unabhängig davon gibt man Einblicke in die Synagoge und das jüdische Leben, allerdings sind derzeit die Besuche ausgesetzt. Generell sei die Nachfrage in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen, vor allem im Elementarbereich. "Bildung ist im Bereich der Kinder sehr wichtig, keine Frage", sagt ein schon etwas ernüchterter Rosen: "Aber was richten zwei mal zwei Stunden in der Synagoge aus, wenn sie dann wieder in ein Umfeld zurückkehren, das sie komplett in die gegenteilige Richtung sozialisiert?"