Jagd auf die Fischotter in Salzburg kommt nicht

Die Grünen stimmen der Verordnung, die die Tötung von 19 Tieren pro Jahr vorsieht, nicht zu. Sie stützen sich dabei auf ein Rechtsgutachten.

An sieben je 30 Kilometer langen Strecken der Fließgewässer Salzach, Saalach, Großarler Ache, Mur, Zederhausbach, Enns, Taurach, Oichten und Fischach sollten pro Jahr bis zu 19 Fischotter getötet werden. Das sah eine im Februar vom zuständigen Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) vorgelegter Entwurf einer Verordnung der Landesregierung vor. Aufgrund des Jagdgesetzes sollten die genannten Abschnitte zu Maßnahmengebieten erklärt werden, in denen Ausnahmen von den Schonmaßnahmen für den streng geschützten Fischotter gelten. Begründet wird die Verordnung mit der Wiederherstellung des Umweltgleichgewichts an ...