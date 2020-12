Jahresrückblick für Radfahrer: Diese Radwege wurden in Salzburg ausgebaut

Im Jahr 2020 gab es in der Stadt Salzburg mehrere größere Rad-Bauprojekte. Darüber hinaus wurden Zählstellen ausgebaut und die Pilotstrecke für eine neue Wegweisung gestartet.

Die Stadt Salzburg investiert jährlich zwei Millionen Euro in die Sanierung und Verbesserung von Radwegen. Stadträtin Martina Berthold zieht ein Jahresresümee: "Im sehr fordernden Jahr 2020 konnten wir einige zentrale Radrouten verbessern, was mich sehr freut. Denn es sollen alle - Junge wie Ältere - gerne und sicher mit dem Rad unterwegs sein können."

Radweg im Kurgarten in der Stadt Salzburg ausgebaut

Der Radweg durch den Kurgarten ist mit bis zu 14.000 Radfahrern an Spitzentagen eine der wichtigsten Radrouten in Salzburg. Nach Abschluss der Bauarbeiten am Paracelsusbad wurde im Sommer 2020 der Geh- und Radweg verbreitert. Für den Radverkehr steht nun ein durchgängig über drei Meter breiter Radstreifen zur Verfügung. Die Kosten für den Ausbau beliefen sich auf 210.000 Euro.

Müllnersteg wurde generalsaniert und Radweg im Stadtteil Riedenburg verbreitert

Eine der wichtigsten Altstadt-Radverbindung über die Salzach ist der Müllnersteg. Für dessen Generalsanierung wurden 200.000 Euro aus dem Radwegebudget zur Verfügung gestellt.

Zudem wurde heuer in der Riedenburg der Radweg verbreitert (Leopoldskronstraße Richtung Neutorstraße). Die Radsicherheit wurde durch eine Verkehrsinsel bei der Kreuzung Sinnhubstraße/Leopoldskronstraße und eine neue Fußgänger- und Radquerung in die Siedlung verbessert.

Im Bereich der Rauchmühle wurde der Geh- und Radweg entlang der Bahn (als Teil der Radhauptroute H11 nach Freilassing) verbreitert und neu asphaltiert. Kosten: 130.000 Euro.

Neue Radroute von Hagenau nach Bergheim

In einem gemeinsamen Projekt mit dem Land Salzburg wird eine Lücke in der wichtigen Radroute Hagenau nach Bergheim geschlossen. Die Stadt Salzburg beteiligt sich an dem Projekt mit 514.000 Euro. An der Itzlinger Hauptstraße wird ein baulich getrennter, sicherer Radweg errichtet. Neue Verbindungswege zur Goethesiedlung und zum Alterbachradweg werden geschaffen, indem Treppen zu Rampen umgebaut werden. Das im Spätsommer 2020 gestartete Projekt wird Mitte 2021 abgeschlossen werden.



Pläne für das kommende Jahr

"Neben dem Stadt-Land-Großprojekt in der Münchner Bundesstraße schaffen auch kleine Baustellen große Wirkungen", sagt Martina Berthold. So soll durch die geplante barrierefreie Verbindung in der Hans-Prodinger-Straße die zentrale Radroute vom Hauptbahnhof zur Salzach verbessert werden. "Und am Josef-Mayburger-Kai wird die alte Holzbrücke über den Alterbach erneuert, verbreitert und die scharfe Kurve in den Alterbachradweg entschärft."

Quelle: SN