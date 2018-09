Jahrzehntelanger Kampf gegen Autos im Schloss

Schloßhof schrieb man noch mit scharfem s, und die meisten Bilder in den Zeitungen waren noch schwarz-weiß: So alt ist die Forderung nach dem autofreien Hof im Schloss Mirabell bereits.

Am 29. Oktober 1985 - also vor 33 Jahren - stellte die Bürgerliste erstmals im Gemeinderat den Antrag, das Parken im Schlosshof Mirabell nur mehr für Fahrräder zu gestatten. Der Antrag wurde abgelehnt. Einen neuen Antrag stellte die Bürgerliste im März 1994, und noch einmal im Juni 2000. Erfolglos. Die Bürgerliste hat einige Aktionen für einen autofreien Innenhof gestartet. Zwei Stunden lang hat sich Padutsch 1992 an das schmiedeeiserne Tor gekettet, um die Einfahrt zu versperren. 1994 wurden Blumentröge vor die Einfahrt gestellt. "Das hat ihnen gar nicht gefallen. Die Tröge hat die Feuerwehr relativ rasch entsorgt", erzählt Padutsch heute. Gegen die Mandatare wurde sogar eine Anzeige eingebracht, unter anderem wegen "Störung der öffentlichen Ordnung". Dass er einen autofreien Schlosshof als Politiker noch erlebe, hat sich Padutsch nicht mehr gedacht. Fazit: "Gut Ding braucht offensichtlich Weile."