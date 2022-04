Jede Woche kommen bis zu 30 neue ukrainische Schüler nach Salzburg

342 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen bereits eine Schule im Bundesland. 134 von ihnen gehen in Volksschulen, 107 in Mittelschulen, 86 in eine AHS, acht in eine Polytechnische Schule und sieben in eine BHS. Nach Ostern sind 30 bis 40 zusätzliche Schülerinnen und Schüler angekündigt.

Die meisten Flüchtlinge gehen derzeit in Regelklassen. An mehreren Standorten gibt es laut Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) Deutschförderklassen oder -kurse. Nach den Osterferien würden an einem ausgewählten Standort im Zentralraum zwei zusätzliche Sprachförderklassen eingerichtet. Wöchentlich kämen rund 20 bis 30 Schüler neu hinzu. Bei der Bildungsdirektion haben sich bereits 20 ukrainisch beziehungsweise russisch sprechende Lehrkräfte sowie sonstige Personen gemeldet. Sie können die ukrainischen Kinder und Jugendlichen bei Bedarf unterrichten. Außerdem stehen auf Abruf zur Unterstützung in den Klassen 30 pensionierte Lehrerinnen und Lehrer bereit.