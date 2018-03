"Jeder Bahnhof ist ein Hotspot"

Neben der respektablen Aufklärungsquote von 48,4 Prozent freut Franz Wolf die geplante Aufstockung der Polizei. 128 neue Kollegen starten noch im Herbst mit der Ausbildung.

40 Gemeinderäte und -rätinnen bestimmen in der Stadt Salzburg, welche Themen sie in den Ausschüssen diskutieren. Mit den daraus folgenden Beschlüssen sind sie häufig genug Stadtgespräch. An dieser Stelle beziehen sie wöchentlich aktuell Position.

Redaktion: Die neue Regierung will jede Menge neuer Polizisten aufnehmen. Wie wichtig ist diese Entlastung?

Wolf: Eine Unterstützung ist ganz dringend. Viele Kollegen werden ständig zu Überstunden herangezogen, die Freizeit wird spärlich. Derzeit sind für das Bundesland Salzburg in Großgmain rund 250 Polizeischüler in Ausbildung. Heuer kommen noch 128 dazu. Sie starten im Herbst, voraussichtlich in der ehemaligen Neuen Mittelschule Viehhausen. Je mehr Personal wir bei der Polizei haben, desto besser können wir uns auch wieder um die sogenannten kleinen Anliegen kümmern.

Menschen und Polizei enger zusammenbringen will die Aktion "Gemeinsam sicher". Zuletzt ist es ruhig geworden ...

Das wird heuer auf Schiene gebracht. Mit Eva Wenzel gibt es eine Projektkoordinatorin, die Vertreter aller Polizeiinspektionen damit vertraut macht. Wir wollen wieder stärker da sein und Lösungen anbieten, auch wenn uns z. B. nur ein finsterer Park gemeldet wird.

Wie beurteilen Sie die Polizeipräsenz am Bahnhof?

Aktuell ist es ruhig - wegen der Kälte. Was die Sicherheit am Bahnhofsvorplatz angeht, so sind wir laufend im Gespräch mit Geschäftsleuten, ÖBB, Politik. Veranstaltungen vor Ort begrüßen wir, solange es keine Demos sind (lacht).

Die Initiative "Kulturschiene" will den Platz nun regelmäßig bespielen. Eine gute Idee?

Damit will man die Verweilqualität steigern, das klingt alles sehr positiv, auch die geplanten Märkte. Für mich stellt sich allerdings die Frage, inwieweit solche Maßnahmen auf die Gesamtbevölkerung übergreifen. Die meisten halten sich normalerweise doch nicht am Bahnhof auf, sondern nutzen ihn als eine Art Umschlagplatz, um von A nach B zu kommen. Der Bahnhof ist immer ein Hotspot - überall.

Ganz kurz noch:

Ich bin stolz, ein echter Salzburger zu sein.



In fünf Jahren möchte ich mich weiterhin für die Anliegen der Bevölkerung einsetzen.



Dieses Buch hat mich beeindruckt: Bücher über die Jagd und über das Land Salzburg.



Ein Ereignis, das mein Leben verändert hat: der Eintritt in die Politik (2009) und die Möglichkeit zum Mitgestalten.