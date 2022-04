Jeder dritte Flüchtling aus der Ukraine versorgt sich in Salzburg selbst

2800 vertriebene Personen aus der Ukraine wurden in Salzburg bisher registriert. 109 Beschäftigungsbewilligungen sind mittlerweile ausgestellt.

Das Ankunftszentrum auf dem Salzburger Messegelände ist nach wie vor die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine. 2800 Personen hat die Polizei seit Beginn des Krieges dort bereits registriert. Zwar können sich Personen aus der Ukraine drei Monate in Österreich ohne Visum aufhalten, Landespolizeidirektor Bernhard Rausch rät aber dringend dazu, dass sich alle Personen aus der Ukraine so schnell wie möglich dort registrieren lassen. "Die meisten machen das ohnehin, aber in einzelnen Fällen kommen die Leute privat unter und ...