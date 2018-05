Jetzt live: Salzburgs neue Landesregierung präsentiert ihr Programm

ÖVP, Grüne und Neos haben sich auf eine Koalition in Salzburg geeinigt. Erstmals regiert eine Koalition aus "Schwarz-Grün-Pink" in Österreich.

Drei Wochen wurde im Chiemseehof verhandelt. Am Freitag um 15.30 Uhr verkündet Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) gemeinsam mit den Koalitionspartnern Grüne und Neos die Dreierkoalition, die künftig für die nächsten fünf Jahre das Land regieren wird.

Livestream aus dem Chiemseehof:

Die Parteigremien von ÖVP, Grüne und Neos müssen am Sonntag den Koalitionspakt noch absegnen. Erst dann stehen auch die sieben Regierungsmitglieder fest. Astrid Rössler wird der Landesregierung jedenfalls nicht mehr angehören. Sie tritt am Sonntag bei der Landesversammlung im Heffterhof als Grünen-Chefin zurück und übergibt an Landesrat Heinrich Schellhorn.

Neos-Chef Sepp Schellhorn wird selbst ebenfalls nicht in die Regierung einziehen, als pinke Landesrätin könnte Andrea Klambauer zum Zug kommen. Bei der ÖVP sind hinter Haslauer als Landeshauptmann, Christian Stöckl (Finanzreferent), Josef Schwaiger und Brigitta Pallauf fix. Das fünfte Regierungsmitglied (im Idealfall eine Frau aus dem Pongau) soll am Sonntag vom Parteipräsidium abgesegnet werden. Haslauer hält sich bei dieser Personalentscheidung vorerst aber noch bedeckt.

Am Montag wird die schwarz-grün-pinke Koalition das Arbeitsprogramm und den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am 11. Juni werden sich alle Regierungsmitglieder einem Hearing vor den Abgeordneten stellen, am 13. Juni werden sowohl Landtag als auch Landesregierung feierlich angelobt.

(SN)