Juden- und Goldgasse werden nun doch im kommenden Jahr saniert

Die ÖVP wollte die Sanierung der beiden Altstadtgassen im Jahr 2022 verhindern, wurde aber am Montag im Stadtsenat überstimmt.

Die Juden- und die Goldgasse in der Salzburger Altstadt werden nun doch beide in den Jahren 2022 saniert. Das wurde am Montag im Stadtsenat beschlossen. SPÖ, Bürgerliste und FPÖ einigten sich mit einer Mehrheit von sieben Stimmen gegenüber fünf Stimmen der ÖVP.

ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs hatte zuvor argumentiert, dass viele Geschäftstreibende in der Goldgasse derartige Bauarbeiten unmittelbar nach der Coronazeit "nicht überstehen werden und die ÖVP dafür nicht die Verantwortung haben will". Er plädierte dafür, die Bauarbeiten in der Judengasse wie geplant durchzuführen - jene in der Goldgasse jedoch zu verschieben. "Hier geht es um viele Existenzen, nicht nur der Unternehmer, sondern auch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Verschieben der Baustelle um ein Jahr hätte hier etwas Druck herausgenommen, damit sich die Betriebe 2022 wieder wirtschaftlich etwas erfangen können", kritisiert Harald Kratzer, ÖVP-Wirtschaftsbund-Bezirksobmann der Stadt Salzburg und Besitzer des Sternbräus in der Innenstadt.

Baustadträtin Martina Berthold (BL) verwies darauf, dass bei einer zeitlichen Trennung der Arbeiten in der Judengasse und der Goldgasse "Synergien nicht mehr da sind und Zusatzkosten entstehen". Auch SPÖ und FPÖ hielten im Senat, wie im Amtsbericht vorgesehen, eine insgesamt kürzere Bauzeit in einem Zug für die bessere Variante. Der Endbeschluss erfolgt im Gemeinderat.

Ein online und vor Ort eingeholtes Meinungsbild hatte ergeben, dass sich eine breite Mehrheit der Geschäftsleute für die Sanierung der Judengasse anno 2022/23 ausspricht. In der Goldgasse lagen diesbezüglich Befürworter und Gegner annähernd Kopf an Kopf. Es werden in beiden Gassen die Leitungen erneuert.