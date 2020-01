Jugendanwältin siedelt in die Pacherstraße

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa) wird nun doch auch die Räumlichkeiten in der Gstättengasse verlassen (müssen) und mittelfristig in die Michael-Pacher-Straße 27 übersiedeln - allerdings erst nach einem Intermezzo in der Fasaneriestraße in Salzburg-Lehen.

SN/kinder- und jugendanwaltschaft Die Kinder- und Jugendanwaltschaft – im Bild ganz rechts Leiterin Andrea Holz-Dahrenstaedt – hat wochenlang für einen Verbleib in der Gstättengasse gekämpft.