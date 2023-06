Julius Weiskopf ist neuer Landesgeschäftsführer der Salzburger Grünen

In der Sitzung des Grünen Landesausschusses, dem zweithöchsten Gremium der Salzburger Grünen, ist Julius Weiskopf am Dienstagabend mit 19 von 19 abgegebenen Stimmen zum nächsten Landesgeschäftsführer gewählt.

Landessprecherin Martina Berthold und der aktuelle Landesgeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer erklärten: "Wir gratulieren Julius Weiskopf herzlich zur einstimmigen Wahl. Dieses starke Votum ermöglicht einen guten Start in das kommende Superwahljahr." Heilig-Hofbauer wird sich nach seinem Wiedereinzug in den Landtag in Zukunft wie geplant auf seine parlamentarische Arbeit konzentrieren.

Julius Weiskopf kennt die politische Arbeit sehr gut. Seit nunmehr knapp acht Jahren ist er im grünen Umfeld aktiv. Begonnen hat Weiskopf sein politisches Engagement bei den Grünen- und Alternativen Student*innen in Innsbruck.

Nach der Gemeinderatswahl 2018 hat er als Referent im Büro von Bürgermeister Georg Willi begonnen und im Jahr 2020 die Funktion des Corona-Beauftragten im Büro des Bürgermeisters übernommen und war als solcher unter anderem für das bis zu 70-köpfige Team des Corona Center Innsbruck verantwortlich.

Im Jahr 2021 wechselte Julius Weiskopf in das Büro von Landesrätin Gabriele Fischer in dem er zuerst als Pressesprecher und dann als Büroleiter tätig war. Im Jahr 2022 zog es ihn nach Salzburg in das Regierungsbüro von Martina Berthold und war dort ihr Pressesprecher. Seit Mitte Juni arbeitet er als Grüner Pressesprecher.