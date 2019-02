Die Caritas bietet in ihren Schulen die Möglichkeit, die Ausbildung zur Pflegeassistenz ab 14 zu beginnen. Auch andere Institutionen gehen neue Wege.

Für Magdalena Höllwart (17) war es schon früh klar, dass sie in der Pflege arbeiten will. "Meine Mutter arbeitet ebenfalls in dem Bereich. Und ich will das auch machen. Ich wollte auf jeden Fall eine Ausbildung machen, in der ich direkt in den Pflegeberuf einsteigen kann."