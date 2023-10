Junge Stimmen sind gefragt: Salzburger Jugendreport geht in die vierte Runde

Auch in diesem Jahr wird wieder genau hingehört, was junge Menschen bewegt. Bis Anfang Jänner sind Leute zwischen zwölf und 20 Jahren aufgerufen, an der großen Umfrage von Akzente Salzburg teilzunehmen.

BILD: SN/SW/VIPS LH-Stv. Marlene Svazek (FPÖ) bei der Auftaktveranstaltung mit Daniela Wallinger, Marietta Oberrauch (beide Akzente) und Franz Neumayer (Land Salzburg).

Sie sei zwar jung, aber so jung nun auch wieder nicht, dass sie jemals die Gelegenheit gehabt hätte, am großen Jugendreport teilzunehmen, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ). Dieser geht heuer in die vierte Auflage und wird von Akzente Salzburg durchgeführt. Als Jugendreferentin des Landes politisch zuständig ist zum ersten Mal Svazek. Junge aufgerufen, ihren Anliegen Gehör zu verleihen Donnerstag Mittag startete die Umfrage für den Salzburger Jugendreport 2023, bei der alle jungen Menschen zwischen zwölf und 20 Jahren in einem Online-Fragebogen anonym ihre Anliegen kundtun können. Der Startschuss für die Online-Umfrage fiel in der Jugendinfo Schallmoos, bis 7. Jänner 2024 kann teilgenommen werden. Nach Auswertung der Ergebnisse wird der Jugendreport im Frühling der Öffentlichkeit vorgestellt. Svazek: "Gutes Tool, um Gespür für die Jungen zu entwickeln" Svazek sieht die Umfrage als gutes Tool, um ein Gespür für die Jugendlichen im Bundesland zu bekommen. Für die jungen Leute wiederum sei es eine Möglichkeit, ihren Anliegen eine Stimme zu geben. "Die Ergebnisse sollen keine theoretischen Erkenntnisse sein. Wir sehen die Jugendanliegen als Auftrag an uns", sagt Svazek. Auf die vermeintliche Politikverdrossenheit junger Leute angesprochen, sagt sie, sie könne nachvollziehen, dass man mit 16 Jahren andere Prioritäten habe, die im Vordergrund stehen: "Umso wichtiger ist es, dass wir auf die Jugendlichen zugehen und Informationen anbieten. Dass wir wissen, wo sie sich politisch informieren und sie aufrufen, ihre Stimme abzugeben - vor allem bei drei anstehenden Wahlen im nächsten Jahr. Dann haben wir mit der Politikverdrossenheit gar nicht so ein großes Problem." FPÖ offen für grüne Stadtstrand-Idee Auf Stadtgebiet sei die Frage nach konsumfreien Zonen immer ein Thema. Zuletzt hatte die Bürgerliste im Rahmen des Flussdialogs wieder die Stadtstrand-Idee aufleben lassen. Svazek stimmt zu, sagt sie sei offen für jede Diskussion. In einem der letzten Jugendreporte sagten 49 Prozent der Mädchen, sie seien schon einmal sexuell belästigt worden. "Alarmierend" nennt Svazek das: "Deshalb gab es auch kürzlich einen Antrag im Landtag, um etwa im Nachtleben Aktionen gegen sexuelle Gewalt auszubauen und den Schutz zu erhöhen. Das muss die Politik sehr ernst nehmen." 2600 junge Leute teilten sich im Vorjahr mit Im Vorjahr haben sich 2600 junge Salzburgerinnen und Salzburger daran beteiligt, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen zu formulieren. Daniela Wallinger von Akzente Salzburg, Regionalstelle Pongau, leitet das Projekt: "Wir freuen uns, dass jedes Jahr immer mehr Jugendliche ihre Gedanken einbringen. Dadurch können wir unser Angebot auch entsprechend anpassen. So haben wir zum Beispiel auf letztjährige Hauptaussage, dass psychische Gesundheit eine große Sorge ist, reagiert, indem wir das Seminarangebot "Erste Hilfe für die Seele" für die Jugendarbeit eingeführt haben." 2020 wurden zum ersten Mal die Jugendlichen in ganz Salzburg befragt. Die Resonanz wird Jahr für Jahr größer. Auch heuer warten 36 Fragen auf Antworten. Im Schnitt verbrachten die Jugendlichen zuletzt 28 Minuten mit der Umfrage.