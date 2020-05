Die Gegner der 380-kV-Freileitung haben ihr Auftreten geändert und ein Motorsportstar macht sich für "die modernste Technik" stark.

Die Anhänger des Stromerdkabels haben sich nicht nur neu aufgestellt, sondern auch ihre Taktik geändert: mit frischem Wind, jugendlicherem Auftreten und neuer politischer Stoßrichtung - nach Wien.

An die 1000 Menschen nahmen am Freitagnachmittag in der Stadt Salzburg ...