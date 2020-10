Kampf gegen das Virus: Wenn in Salzburg der Contact Tracer anruft

Ein Tisch, ein PC, ein Telefon. Dazu Engelsgeduld und Nerven aus Stahl. Das sind die wichtigsten Utensilien im Kampf gegen Corona.

Wo sonst die Mitglieder des Salzburger Gestaltungsbeirats über die Qualität von Architekturprojekten befinden und Bauwerber - meistens schweigend - auf deren Wohlmeinung hoffen, geht es seit Ausbruch der Coronapandemie zu wie in einem Bienenstock. Der nüchterne Kellerraum im Amtsgebäude der Magistratsabteilung 1 in der Salzburger Schwarzstraße dient seit März als Einsatzzentrale der Contact Tracer, also jener Bediensteter, die akribisch die Kontakte von positiv auf Covid-19 getesteten Personen 48 Stunden zurückverfolgen, um den Infektionsketten lückenlos auf die Spur zu kommen.

...