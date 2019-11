Weil die Zahl der Schüler sinkt, müssen sich die Schulen immer mehr anstrengen, um die Klassen zu füllen. Ohne PR in eigener Sache läuft nichts mehr.

An vielen Salzburger Schulen stehen in den nächsten Wochen die Tage der offenen Tür bevor. Sie dienen Schülern und Eltern als Orientierungshilfe bei der Wahl der richtigen Schule. Heute öffnen das Christian-Doppler-Gymnasium in der Stadt Salzburg und das Werkschulheim Felbertal ...