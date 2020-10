Kampfabstimmung über neue Krabbelgruppen

80 Krabbelgruppenplätze bräuchte man in Saalfelden, anbieten kann man nur 40. Deshalb soll ein Haus mit acht Krabbelgruppen her. Darüber ist man sich einig. Über das Wo nicht. Der Gemeindevertretung werden am Montag drei verschiedene Anträge vorgelegt.

Die SPÖ tendiert zum ursprünglichen Plan, die Krabbelgruppen im ehemaligen Bezirksgericht unterzubringen. Die Immobiliengesellschaft des Bundes (ARE) würde es dafür umbauen. Die Gemeinde müsste dann in 25 Jahren rund 3,5 Millionen Euro Miete zahlen. Das Gebäude würde im Besitz des Bundes ...