Kandidatenliste fixiert: Das rote Team für die Landtagswahl in Salzburg steht

Die SPÖ geht mit vielen bekannten Genossinnen und Genossen in die Wahl. Nur auf Platz zwei findet sich ein ganz neues Gesicht auf der Landesliste wieder. Am Freitagabend wurde auch das Wahlprogramm in Auszügen bereits präsentiert.

Die personellen Entscheidungen sind bei der SPÖ Salzburg dem Landesparteirat vorbehalten. Das zweithöchste Gremium (nach dem Landesparteitag) wird immer dann einberufen, wenn Wahlen anstehen. Am Freitagabend versammelten sich insgesamt 180 Delegierte in der ArgeKultur in der Stadt Salzburg, um die Kandidatenliste für die Landtagswahl 2023 zu beschließen. Auch Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner war gekommen, denn es sei "Zeit für eine Wende", wie sie den Genossinnen und Genossen zurief. Von der früheren Landeshauptfrau Gabi Burgstaller bis zum ehemaligen Bürgermeister Heinz Schaden und ...