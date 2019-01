Kandidatensuche in Radstadt: Machtwort vom Landeshauptmann

In gut zwei Monaten wird in Salzburg gewählt. In Radstadt haben ÖVP und SPÖ ihre Kandidaten immer noch nicht präsentiert.

Die Zeit wird langsam knapp. Bis 14. Jänner müssen die 119 Salzburger Gemeinden ihre Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. März bekannt geben. In Radstadt ist man davon weit entfernt. Weder ÖVP noch SPÖ haben bisher ihre Kandidaten nominiert. Das brachte der ÖVP nun einen Besuch von Landeshauptmann Wilfried Haslauer ein. Am Dienstag machte er auf dem Weg zum Damen-Slalom in Flachau in Radstadt halt. Josef Tagwercher, seit 20 Jahren ÖVP-Bürgermeister: "Natürlich ist Haslauer über das Heckmeck nicht erfreut." Man habe die Problematik besprochen. Nur einen Kandidaten könne er auch einen Tag später nicht präsentieren. "Das heißt nicht, dass wir keinen haben. Aber noch hat er seine Kandidatur nicht unterschrieben." Nächste Sitzung ist am Freitag. Auch die SPÖ ist noch ohne Kandidaten: "Das ist schon traurig", sagt Vizebürgermeister Hans Warter, der aus privaten Gründen nicht mehr antreten wird. Jeder verlasse sich darauf, dass es irgendjemand machen werde. "Da ist schon ein Schlendrian zu spüren, der der Politik nicht guttut." Er wisse derzeit nicht, wie die Suche ausgehen werde. "Vielleicht stehen wir am Ende ohne Kandidaten da." Beim nächsten Treffen am Samstag will man weitersehen.