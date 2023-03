Kaprun bekommt neuen Bürgermeister

Die SPÖ schlägt Domenik David als Nachfolger von Manfred Gaßner vor.

Nach zehn Jahren im Amt sei jetzt der richtige Zeitpunkt, die Geschicke der Gemeinde in junge Hände zu legen, sagt der Kapruner Bürgermeister Manfred Gaßner (SPÖ). "Ich werde mich schon bei einer der nächsten Sitzungen der Gemeindevertretung aus der Politik zurückziehen." Das heißt, es ist eine Wahl des neuen Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung erforderlich.

Der Ortsausschuss der SPÖ hat in der Sitzung vom 1. März einstimmig Domenik David als Nachfolger für Manfred Gaßner vorgeschlagen. Damit die Wahl bei der Gemeindevertretungssitzung erfolgen kann, werden jetzt noch die Mitglieder der Kapruner SPÖ am 8. März über die Nominierung von David entscheiden. Die SPÖ verfügt über eine absolute Mandatsmehrheit.

David sagte: "Ich werde mich der Wahl aus vollster Überzeugung stellen, will aber der Entscheidung der Mitgliederversammlung nicht vorgreifen. Ich würde mich freuen, gemeinsam mit den Menschen in Kaprun unsere wunderschöne Gemeinde in die Zukunft führen zu dürfen."

Domenik David wird am 7. April 30 Jahre alt und kann schon auf viel berufliche und politische Erfahrung zurückgreifen. Seit 2019 ist er Mitglied in der Gemeindevertretung und auch oberster Personalvertreter für die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Kaprun. Als gebürtiger Kapruner ist er von klein auf in zahlreichen Vereinen und als aktives Mitglied in der Feuerwehr im Ortsgeschehen tief verwurzelt. Beruflich ist er als Leiter der Finanzabteilung für die Gemeindefinanzen verantwortlich und dadurch mit allen Projekten der Gemeinde bestens vertraut.