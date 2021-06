Kapselhotel für junge Touristen geplant: Anrainer bekämpfen Salzburger Projekt

Die Baufirma Kainz will den Firmensitz in ein Hotel mit Schlafkapseln umwandeln. Rund um das Dachgeschoß läuft bereits seit Jahren ein Abrissverfahren.

Der Salzburger Bauunternehmer Rudolf Kainz senior ist ein Selfmademan, wie er im Buche steht. Aus einfachen Verhältnissen kommend, studierte er, arbeitete beim Bauamt der Stadt, um sich 1992 selbstständig zu machen. "Wir machen, wir packen an", beschreibt Kainz die Triebkraft, die aus einer Wohnbaufirma eine Immobiliengruppe mit breitem Portfolio machte.

Am Firmenstandort an der Auerspergstraße hat Kainz indes gleich mehrere Verfahren anhängig. Sie zeigen, wie speziell das Baugeschäft in Salzburg ist. So liegt für das private Penthouse an ...