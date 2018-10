Kaputte Obusse: Diese drei Maßnahmen sollen der Salzburg AG aus der Patsche helfen

Binnen 14 Tagen muss eine Strategie her. So will es der Aufsichtsrat der Salzburg AG - allen voran der Landeshauptmann. Drei Maßnahmen sollen die Obus-Flotte auf Vordermann bringen.

Seit Dienstag ist der Landeshauptmann der Chef im Aufsichtsrat der Salzburg AG. Daran hat bei der ersten Sitzung laut Beobachtern auch kein Zweifel bestanden. Nach den Berichten in den vergangenen Tagen über rostige Obusse und dem notgedrungenen Einspringen der Reservebusse (einer davon ist 33 Jahre alt) betonte Wilfried Haslauer in dem Gremium, man könne nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen.