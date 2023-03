Karl Zallinger als ÖAAB-Landesobmann in Salzburg wiedergewählt

Der 61-jährige Geschäftsführer des Kolpinghauses Salzburg erhielt beim Landestag 100 Prozent der Stimmen. Zallinger hatte den Vorsitz im Juni 2018 übernommen.

Beim 24. Ordentlichen Landestag des ÖAAB Salzburg wurde am Donnerstagabend der ÖAAB-Landesvorstand neu gewählt. LAbg. Karl Zallinger wurde mit 100 Prozent einstimmig gewählt. Er wird weiter fünf Jahre dem ÖAAB Salzburg vorstehen. Zallinger hatte den Vorsitz im Juni 2018 von Landesrätin Daniela Gutschi übernommen. Im Landtag ist Zallinger für die Bereiche "Arbeit", "Migration" und "Konsumentenschutz" zuständig. Der 61-Jährige ist Geschäftsführer des Kolpinghauses Salzburg. Unter den 200 Gästen beim Landestag in der Bachschmiede in Wals-Siezenheim: ÖAAB-Bundesobmann und ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

"Wir sind das soziale Gewissen der Volkspartei"

"Wir haben den ÖAAB Salzburg in den vergangenen fünf Jahren wieder zu seiner alten Stärke zurückgeführt," meinte Zallinger. Er will sich "weiter bestmöglich für die Interessen der über 250.000 Salzburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen". Nachsatz: "Wir sind das soziale Gesicht der Volkspartei."

Goldenes Ehrenzeichen für LH-Stv. Christian Stöckl

Beim Landestag kam es auch zu einer Ehrung. LH-Stv. Christian Stöckl wurde das goldene Ehrenzeichen des ÖAAB verliehen. Stöckl war von 2005 bis 2014 Landesobmann. Als Stellvertreter wurden Ministerin Karoline Edtstadler, LAbg. Bgm. Hannes Schernthaner aus Fusch, Landesrätin Daniela Gutschi, Hermann Neureiter (ÖAAB-Bezirksobmann im Pongau) und LAbg. Bgm. Simon Wallner aus Obertrum gewählt. Finanzreferent bleibt Helmut Mödlhammer, ehemals Präsident des Gemeindebundes und Bürgermeister von Hallwang.