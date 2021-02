Kein Geld, keine Impfungen: Mobile Pflege muss warten

Mobile Pflegevereine können keinen Lohnkostenersatz einreichen, weil sie keine Steuernummer haben. Bei der Impfung zählen sie nicht als Gesundheitsberuf.

Es ist im vergangenen Pandemiejahr mehr als nur ein Mal passiert: Mitarbeiterinnen des Krankenpflegevereins Straßwalchen mussten in Quarantäne, weil sie selbst mit dem Coronavirus infiziert waren oder als direkte Kontaktpersonen ebenfalls in Isolation gehen mussten. Geschäftsführerin Barbara Stögner sagt, dass für die Lohnkostenfortzahlungen laut dem Epidemiegesetz eigentlich der Bund aufkommen müsste. "Die Personen sind ja nicht in Krankenstand, also wird das auch nicht von der Krankenkasse bezahlt."

Tatsächlich haben die Vereine bis jetzt kein Geld bekommen. Das Problem: ...